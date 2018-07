"Ahora no me queda otra que dedicarme a recorrer Moscú. A la plaza Roja ya me la conozco de memoria. Al Kremlin, también. Ya fui al Gorki Park, al museo de la Victoria, a la feria de Izmailovo, a la mayoría de los lugares de interés turístico", afirma Diego, porteño de 37 años e hincha de Defensores de Belgrano, y comenta que él también decidió modificar la fecha de su pasaje de regreso. "Preferí pagar una multa de 500 dólares para volverme el domingo a Buenos Aires y no quedarme acá hasta el 18. Sin Argentina, el Mundial no es lo mismo".