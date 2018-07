"Realmente no le encuentro una explicación válida que se pueda sostener. No sé por qué se jugó sin nueve ante Francia. Él tiene sus motivos. Pero a veces es difícil: tenés dos tipos que entre los dos suman 600 goles, ¡y no juega ninguno de los dos! No te gusta uno, poné al otro", señaló Jorge Higuaín, padre del "Pipita", haciendo referencia a la exclusión de su hijo y de Sergio Agüero del equipo titular en octavos.