Quiero agradecer a mi familia a mi mujer a mis hijas por estar durante todo este tiempo al lado mío ellas solas saben lo que pase para poder estás en esta copa del mundo. A mis compañeros por ser como son por hacer hacer que todo sea más fácil son los mejores en todos los sentidos . Solo nosotros sabemos las cosa q pasamos y vivimos este tiempo fue una placer banda. Después a todos los Argentinos a los que estuvieron en Rusia la verdad sin palabras la rompieron toda somos únicos en el mundo , a los que estuvieron en Argentina alentando desde su casa un colegio una plaza de donde sea a todos ellos también gracias, con nuestros defectos y virtudes soy Argentino hasta la muerte. A partir de ahora sea donde sea que esté y de donde me toque voy a estar dando todo por la selección por qué es lo más grande qué hay

