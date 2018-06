La Argentina lo peleó al partido, lo discutió, eso no se puede discutir porque el equipo jugó con el corazón en la mano y no se entregó jamás. Casi, casi lo empata sobre el final y eso hubiese sido bueno porque ya no tenían ni a Mbappé ni a Griezmann, yo creo que si empatábamos sobre el final podríamos tener chance en el alargue. Pero hay justicia en el marcador: Francia fue más que la Argentina durante los noventa minutos. Y mereció ganar por una diferencia mayor.