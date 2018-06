"El otro día Argentina jugaba con Nigeria y también en la otra cancha. Ahora es mano a mano, jugás solo contra Francia. Si la Selección maneja bien la pelota, no se desespera y Messi está encendido, no debería tener problema. Francia está más preocupado por Messi que los jugadores nuestros. Con actitud y entrega, se puede. Francia no es Brasil", cerró.