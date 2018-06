"A Alemania me la olvido siempre de nombrar porque no me gusta cómo juega. El Mundial anterior me marcó un poco, Argentina no mereció perder nunca con Alemania en esa final que lo marcó tanto. En los imponderables jugaron un montón de situaciones que hacen que un equipo inferior a Argentina gane el Mundial. Tienen una estructura, una base, un proyecto deportivo muy organizado y estructural, tiene un entrenador que tiene clarísimo lo que hace, pero no cuenta con las figuras que tienen en la actualidad Francia, España o Brasil".