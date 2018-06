Claro, un equipo que no trabajó. Que se entretuvo antes de llegar al campeonato del mundo en Barcelona. Que no tiene mecanizados movimientos, que no tiene circulación, que cambia todos los días la formación, tiene que recurrir en estos tiempos al corazón para ganar los partidos.

Y así fue. Un equipo que se había perdido ante un rival inferior, porque realmente Nigeria no es un rival de relieve. Solo basta ver el ranking de la FIFA para darse cuenta que la Argentina está allá, y Nigeria por aquí. Puede que los morenos con cierta habilidad, con cierta velocidad, inquieten. Pero en definitiva se tiene que imponer la calidad Argentina, esa, de estos futbolistas que en el mundo se han destacado siempre.