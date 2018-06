"La comparación en cuanto a poder quedar afuera en la fase de grupo pueda ser parecida, tal vez. Ese equipo que me tocó estar, y ser partícipe sin haber jugado, pero era un equipo que por lo menos se veía la intención de jugar, más allá que en el último partido con todas las ocasiones creadas, no fuimos… No concretamos esas ocasiones. Creo que pasó más por ahí. La efectividad. En cambio, éste es como que está todavía 'en búsqueda de'… Cambian los intérpretes, cambian los sistemas, y no ha encontrado una manera en la cual sentirse fuerte. Es una cuestión ahora de todos los jugadores prometerse a sí mismos el pelear el último partido. ¿Por qué? Porque un Mundial no sabés si te va a tocar otra vez jugarlo. Cuesta mucho llegar y hoy estás acá y hay que tirar el resto", nos contó en exclusiva el "Ratón".