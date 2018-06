El astro se mostró algo más calmo de lo que lo había hecho luego de la caída con Croacia, cuando reclamó que el seleccionado argentino que participa en Rusia defendiera todo su legado en la Selección. "Hay que respetar lo que yo corrí, viejo. Porque yo no hice los goles que hice frente a Bélgica o contra Inglaterra porque no me entrené o porque no fui al frente. Todo lo contrario, yo les daba por acá (señaló sus costillas) a los defensores belgas e ingleses, y me la jugué porque sabía que mi vieja me estaba mirando, porque Argentina me estaba mirando. Ayer me dio mucha pena ver la cantidad de gente argentina que se empeñó todo para venir a este Mundial y que se fue tan mal anímicamente teniendo en la cancha a un equipo que no da respuestas".