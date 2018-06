Solo ver cómo pedía desesperadamente el VAR para que amonestaran a un jugador croata, cómo se dirigía al cuarto arbitro en todos los partidos, de qué manera insultó a un jugador del equipo adversario llamándolo "cagón". Eso no es la Selección Argentina. Solo ver la actitud de los predecesores para advertir que Sampaoli no esta a la altura de su cargo. Fue un error su contratación. No tiene aptitudes de líder. Los jugadores no le creen, ni confían en él. Desde su libro "Mis latidos", un oportunista manual de vaciedades hasta sus declaraciones incongruentes, Jorge Sampaoli fue una decepción de la que deberán hacerse cargo quien lo trajo y quien lo respaldó. Si fuera cierto que su contrato es por cuatro años más, entonces quienes lo suscribieron debieran obligarse a dar algo más que una inexplicable explicación. Los dirigentes no debieran dudar de que estamos en presencia de un inepto que jamás debió llegar a tan alto cargo.