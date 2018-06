Para este partido me inclinaría por Mercado, Otamendi, Fazio y Rojo en la defensa, pidiéndole a Tagliafico que me perdone porque fue de los más parejos del equipo. ¿Por qué estos 4 centrales atrás? Porque este equipo no está fuerte en ningún lado y necesita por lo menos, ser peligroso en el juego aéreo. Cada vez que Argentina tiene un tiro de esquina o un tiro libre desde los costados, no asusta a nadie. Tiene el equipo más bajo de los que aspiran a algo en esta Copa del Mundo. Por eso, estos 4 centrales atrás nos ayudarían a inquietar en cada balón aéreo a favor y contra.