Con la intención de divulgar la cultura criolla, Reale aseguró que el mate fue siempre su "compañero en el desarraigo, porque eso no se abandona". "Me pasaron muchísimas cosas para conseguir yerba. Austríacos, alemanes, uruguayos y hasta la Embajada de Argentina en Suiza me dieron una mano para que no me faltara el mate", explicó.