El conjunto albiceleste, sometido a la presión croata en la zona ancha, perdió 150 balones, no logró conectar con su estrella y se mostró vulnerable en el juego aéreo. Willy Caballero intentó seis pases más que Messi en los 90 minutos de partido. La confianza con los pies del arquero suplente del Chelsea no se reflejó en una estadística positiva para su equipo: no conectó ni la mitad de los que repartió. Estos son el resto de los números: