Mas allá de cómo termine nuestra aventura mundialista, es tiempo de pensar en el Cholo para volver a ser protagonistas y convencerlo de una vez que la presencia de Messi no debe implicar la convocatoria de otros que no lo ameritan. Simeone es un tipo de pocas pulgas, pero a la Pulga Messi no tengo dudas que lo sabrá conducir como pocos. Y si Lionel Messi no quiere jugar más en la Selección, qué mejor argumento para tener un DT líder. Simeone 'Cholo' nomás.