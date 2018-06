Partido complicado, vamos a definirlo fuera de todo termino técnico. Es un partido complicado. Sobre todo porque define situaciones de destino, define el registro en la historia de muchos actores que van a participar de este partido. Argentina tiene con qué y cómo, las dos cosas. Pero algo que es fundamental sería posicionar el partido con absoluta convicción. Esta es una cuestión de actitud y Argentina con actitud ganadora tiene jugadores para ganar, lo que se advierte en la periferia de la Selección no es una actitud de un desbordante optimismo. Es bueno. Pero mas bien se percibe una actitud de mucha cautela. No es tan bueno. Argentina es más que Croacia, ahora deberá demostrarlo. Nosotros confiamos plenamente en el equipo argentino. Confiamos en Agüero, confiamos en Messi, fundamentalmente, confiamos en Mascherano, nosotros confiamos en los jugadores que entren a jugar este partido. Porque Argentina tiene la obligación de tranquilizar su futuro en la marcha hacia un campeonato del mundo dificil, ríspido, empinado, fuerte, veloz, preciso, con mucho roce, con mucha fricción y con equipos que realmente van a ir de menos a más. No me preocupa el técnico, no me interesa lo que diga el técnico, no confío ni en el liderazgo del técnico, ni en la sapiencia del técnico, ni el la experiencia del técnico. Confió en los jugadores que van a vestir la camiseta argentina que tiene que sobreponerse al adversario y también al técnico.