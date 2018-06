Woody Allen, en una de sus películas dice: "Yo era feliz, pero no lo sabía". ¿Te imaginaste cómo va a ser nuestra Selección el día que no lo tengamos a Messi? Imaginátelo, porque eso va a pasar pronto. Tal vez la próxima Copa América. O el próximo Mundial, pero estamos cerca. Y nosotros nos pasamos enojados, criticándolo… Que no nos pase como a Woody Allen, ¿no? Que nos demos cuenta lo felices que éramos cuando ya nos pasó. Mejor que aprendamos a disfrutarlo, aceptando sus limitaciones, sus dificultades, pero sobre todo su enorme talento.