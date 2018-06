En cuanto a los recursos que hacen posibles todos sus viajes, el hombre de 77 años admite que es él mismo quien se solventa todo. "A mi no me invita nadie, no tengo nada que ver con nadie. No tengo ningún padrino. Estoy parando con un amigo ruso. Lo conocí el año pasado cuando estuve en Rusia", explicó junto a su anfitrión.