A Sergio Goycochea lo traslada a sus más grandes hitos, auqnue el contexto no sea, precisamente, una cancha de fútbol: "Se me aflojan las rodillas aún hoy. Me pasaba en los actos de mis hijos. Me veo parado ahí, mirando a la gente y… me acuerdo lo lindo que era tener esa sensación de jugar en la Selección".