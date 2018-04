"Cuando lo nombran como entrenador, suena el teléfono en casa. Atiendo, y escucho una voz que me decía: 'soy Diego, ¿me escuchás?' Y yo le decía a mi señora: 'Me llama un tal Diego, pero mi hermano no es'. Y cortaba. Y él volvía a llamar, se entrecortaba la comunicación. En un momento me dice: 'Chiquito, soy Diego Maradona'. Le tuve que pedir perdón, pensé que era mi hermano", cuenta.