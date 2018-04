El puntapié inicial para la polémica lo dio Claudio Paul Caniggia: el Pájaro, en la entrevista que le brindó anoche a radio La Red, se prendió a la comparación entre Diego Maradona y Lionel Messi y dejó su análisis. " Yo opino que no hay un jugador como Maradona. No existe y todavía no nació. Messi es un crack, un fenómeno, pero no creo que haya nacido un jugador como Maradona. Si Messi gana el Mundial ,dependerá de cómo se gane. Si es siendo la gran figura como Diego en el '86, muchos pensarán que podría igualarlo, pero superarlo no", dijo.