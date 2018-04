El chileno Arturo Vidal fue operado en el menisco externo de la rodilla derecha y no podrá jugar con el Bayern Múnich las semifinales de la Champions League ante Real Madrid. El temperamental mediocampista no sólo es una baja sensible para los germanos, sino que se trata de un golpe duro para el futbolista, que estaba muy motivado con el duelo y hasta había comenzado a calentarlo en las redes sociales.