"Fue un día muy duro para mí dentro de una cancha. No quería que nadie me dijera nada, me sentía culpable", describió aquellos primeros minutos después del golpe. "Recibí mensajes de apoyo de un montón de gente, desde Diego (Maradona) hasta Carlos Bianchi. En la concentración estaba con el Cholo (Simeone) y Gustavo López, pero ni ellos se animaban a hablarme; me veían en la cama, tapado", contó.