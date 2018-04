El ex volante habló sin estribos. Con una formación distinta a la del resto del grupo, su argumento se basó en la continuidad que deberían tener los entrenadores. "Me gustaría que tengamos un fútbol serio, con proyectos a largo plazo. No podemos juzgar a un técnico sin que hayan transcurrido los 4 años. Nos vamos de extremo a extremo cada 10 partidos y el mundo se maneja bajo un cierto equilibrio", deslizó.