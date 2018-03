"Cuando me no me tocó jugar estuvo Mariano (Andújar) y atajó bárbaro también. Agustín (Orion) en la Selección local lo hizo muy bien y le valió su lugar para estar en el Mundial pasado. El otro día Willy (Caballero) lo hizo muy bien. Me hubiese gustado que a Agustín (Marchesín) le hubiera ido mejor en Rusia, perder sólo con un gol en contra y no con cuatro".