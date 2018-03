Ejercicio de 10 vs 7. Detalle: juego de posesión, de posición y de situación. Poseer la pelota a partir de la posición de los jugadores en situaciones de partido. Forma: dos conjuntos de 7 jugadores y 3 comodines (un eje, dos laterales), que se alternan entre los dos equipos. El equipo de 10 tiene la posesión, con la obligación de progresar sin perder la pelota, frente a la presión de los otros siete. Objetivo: Marcar superioridad numérica, buscando el hombre libre, encontrando los espacios para descomponer la defensa rival. Superficie: desde área grande hasta área grande.

A post shared by Jorge Sampaoli (@sampaolioficial) on Mar 25, 2018 at 1:58pm PDT