Pelota Vasca

11:00 Argentina vs Chile (Frontenis – Dobles Masculino) compite por la medalla de bronce

11:00 Argentina vs Perú (Frontenis – Dobles Femenino) compite por la medalla de bronce

14:00 Melina Spahn vs Diana Rangel (Venezuela) (Frontón Peruano – Individual Femenino) compite por medalla de bronce

16:00 Facundo Andreasen vs Braian Ramírez Mesa (Uruguay) (Pelota de goma Individual – Frontón Masculino semifinales)

16:00 Argentina vs Perú (Pelota de goma – Dobles Frontón Femenino semifinales) compite por la medalla de bronce