Surf:

11.42 Lucía Cosoleto – Surf SUP Femenino Ronda Repechaje 3

12.24 Leandro Usuna vs Santiago Muñiz – Surf Open Masculino Ronda Repechaje 5

12.45 Ornella Pellizzari vs Shelby Detmers (México) – Surf Open Femenino Ronda Repechaje 5

13.06 Surfiel Gil Lo Prete vs Julián Schwaizer (Uruguay) – Longboard Masculino Ronda Repechaje 4

13.27 María Gil Boggan vs María Fernanda Reyes (Perú) – Longboard Femenino Ronda Repechaje 4