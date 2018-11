Martín Vizcarra habló con Tabaré Vázquez sobre el pedido de asilo de Alan García en la embajada de Uruguay

En la conversación el mandatario se comprometió a enviarle a su par uruguayo "información sobre el proceso" judicial que enfrenta el ex presidente y aseguró que en Perú no hay persecución política. Por su parte, Montevideo negó que ya le hubiese concedido asilo al ex mandatario, acusado de corrupción en el caso Odebrecht