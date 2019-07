Messi dejó desnudo al Var. Los últimos detractores ya no pueden descalificarlo diciendo que es un pibe que sólo piensa en jugar a la Play. Se puso otra vez en modo Maradona. Al verse perjudicado desenfundó la denuncia de corrupción. Del mismo modo que unos minutos antes había protestado sin hablar: no se presentó a la premiación por el tercer puesto para no regalarle la foto al marketing del show. Todo un proceder auténtico de su parte, cero tribunero. No se aplaudiría una argentiniada vacía. O sea, no fue llanto barato ni un gesto de mal perdedor por no jugar la final. Messi -hoy capitán sin Mascherano como brazo armado- asumió su rol de líder. Les pidió a sus compañeros que lo dejaran subirse solo al ring. Sabe del peso de su apellido y que tenerlo a él en contra es la peor propaganda del mundo para el poder. Se quejó fuerte porque sospecha que la roja después de la patoteada de Medel fue una represalia. Justo al partido siguiente a su discurso anti manejo del Var por los dos penales que no le cobraron a Argentina contra Brasil, las cámaras tampoco colaboraron para evitar el papelón histórico que le dio -mala- fama al paraguayo Díaz de Vivar. En fin, si la tecnología llegó para acabar con la injusticia o delatar a los corruptos, de mínima la injusticia no se terminó…