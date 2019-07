1) Gana Brasil 2-1

2) Brasil es un equipo pragmático y sin brillo. Los jugadores no tienen rebeldía y están atados al sistema de Tité.

3) Argentina es un equipo en formación. Scaloni busca allí un equipo y un rendimiento estable pero no consigue armar un equipo para Messi y Messi no consigue superar adversidades y comandar todo.

4) El que más me agradó es Arturo Vidal. Luego Cavani y Everton.