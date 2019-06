Si bien el capitán del equipo argentino no tuvo un buen nivel contra Venezuela en los cuartos de final, fue el gran protagonista en la zona mixta. Explicó por qué decidió cantar el himno y también realizó una fuerte autocrítica en base a su presente en la Copa América: "No está siendo mi mejor Copa América ni la que esperaba, pero son partidos que se dan de esa manera. No se puede jugar mucho, es complicado para nosotros que queremos atacar. A la hora de conducir, eludir a un rival. También se te junta mucha gente en el medio en todos los partidos".