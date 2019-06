Consultado por el hecho de que desde el comienzo del torneo no repitió los mismos once en ningún cotejo, el entrenador de 41 años explicó el motivo: "Uno el partido lo va mirando según lo que el equipo necesite, estamos abiertos a todo. Lo de no repetir formación es anecdótico. A veces fue por formación, a veces porque algún jugador puede adaptarse más a otra posición como el caso del 'Huevo' (Acuña) o Juan (Foyth). Hay pocos equipos que no repiten formación, vi a Brasil también que cambió a Everton, no tiene a Casemiro y ayer jugó con Allan y con Arthur; la virtud está en creer que todos nos pueden aportar".