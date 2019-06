– En esta Copa América se han jugado partidos en estadios en los que muchas veces el césped no estaba en condiciones, y en muchos partidos, con poco público…

– Sí, yo creo que en Sudamérica no pasa aquello de decir "no voy al fútbol porque no me agrada". En general, es "no voy al fútbol porque no tengo la plata para ir". En ese sentido yo creo que hay que mejorar las posibilidades o las oportunidades para que la gente pueda asistir al fútbol. ¿Quién no pagaría una entrada para ir a ver a Messi, a Alexis Sánchez, a Luis Suárez? La pasión del fútbol continúa, y lo que hay que hacer es evolucionar en el sentido comercial para que la gente pueda ir a los estadios y disfrutar de un bonito espectáculo.