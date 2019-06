Scaloni no quiso nunca al Kun en su Selección y ahora se delató. Suena raro porque es el segundo crack detrás de Messi. Porque es mejor que los Lautaro Martínez o los Icardi. Pero ser el entrenador le otorga el poder de decidir. El gran dilema es cómo y cuándo. La Selección quedó rehén de la interna entre ellos en medio de una Copa América. Tiene tanto olor al Mundial de Sampaoli que asusta… Allí empezó este cortocircuito. En Rusia hubo un fuerte cruce. Palabras que intentaron desmentir mientras pasaban amistosos y Agüero jamás era convocado. La tregua llegó para este torneo. En ese contacto, el Kun le pidió saber cómo estaba en su ranking porque no quería ir a Brasil de paseo. En su historia soportó ser suplente de Higuaín, de Tevez. No ahora con jugadores nuevos. Como Scaloni lo puso primero, se subió al avión. Por eso, ahora se siente como lo intuye Ruggeri… "Agüero debe pensar 'soy un boludo'. ¿Por qué vine? Si ya me había demostrado que no sentía por mí lo mismo que por los otros 9".