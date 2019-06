-Hasta ahora no vimos a la Selección, je. Estamos en un momento de grandes cambios y hay jugadores que no los conocés ni de cara. Antes, un pibe de 10 años sabía de memoria el equipo de la Selección; ahora no sabés ni quién va a jugar. No me gustaron mucho algunas cosas, en nuestro país tenemos técnicos de primerísimo nivel. Sí me pareció bien que Menotti asumiera como manager, lo apoyo al 100%. El "Flaco" sabe hablar y es consecuente con su forma de pensar y su forma de vivir.