En la previa del duelo entre Brasil y Bolivia que dará inicio a la Copa América 2019, el ex futbolista Romario no colaboró con la armonía de la selección de su país porque criticó duramente a Tite. El ex jugador, campeón del mundo en Estados Unidos '94, quien actualmente es político en Brasil, declaró que "después de la Copa del Mundo yo ya habría dejado a Tite seguir su vida".