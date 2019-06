– No, no me sorprendió porque ya no venía jugando bien. Ya tendría que haber perdido en la ida en el Camp Nou ante el Liverpool, sin embargo se salvó porque los aciertos de Messi pintaron un poquito el cuadro. Claro que en Inglaterra el Barca jugó peor que acá y se encontró con un rival que les corrió todo y les cortó todo tipo de conexión. Y te digo más, menos mal que en la Liga ya habían salido campeones, que si lo agarran 4 o 5 partidos así y el Atlético no afloja, pasaba otra cosa. Lo de la Copa del Rey lo disfruté muchísimo por el Valencia y no me río por lo del Barcelona ni por Messi. A mí lo que hace él en el Barcelona ni me va ni viene, a mí me preocupa lo que hace en la Selección.