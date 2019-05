Con este panorama, Moro y Bullrich firmarán el compromiso conjunto que pondrá a Migraciones en alerta. El tema es que los barras hace rato que aprendieron que ir en avión a Brasil o pasar por Uruguayana es someterse a un control que probablemente los mande de vuelta a casa. Por eso, tal como sucedió en los últimos tiempos, muchos irán en autos particulares pasando vía Uruguay, donde los pasos de Artigas-Quarai y Rivera-Santana do Livramento son tierra fértil, ya que es apenas una avenida la que marca el límite entre ambos países. Cierto, tendrán que hacer migraciones en Argentina y ahí saltará el alerta, pero como no tienen impedimento de salida del país, no podrán retenerlos. Después allá en Brasil será cuestión de que los policías argentinos y brasileños los reconozcan y deporten.