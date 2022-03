La profunda reflexión de Javier Pinola tras su gesto con un hincha de Boca que se hizo viral

Javier Pinola habló sobre su gesto con un hincha de Boca que se viralizó

Unos días después del Superclásico en el que Boca Juniors derrotó a River Plate en el Estadio Monumental, un gesto de Javier Pinola conmovió a todos en las redes sociales: felicitó por la victoria a un niño discapacitado que le hizo una broma al cruzárselo en la calle. Esa reacción de Pinola fue muy celebrada pero, recientemente, el propio jugador se encargó de reflexionar sobre la rivalidad que existe en Argentina.

“Cuando me crucé con este chico yo sabía que tenia una discapacidad, pero para mí es un chico más. Y cuando me dijo soy de Boca le digo ‘bueno, nos ganaron, te felicito’. Es así. No me creo que soy el Papa, pero uno con esas palabras está mostrando unos valores. Le estamos dando valor a algo que debería ser normal”, comentó Pinola en diálogo con la APP de Fútbol Alemán (@FutbolAleman).

La actitud del jugador de 39 años se viralizó porque el hermano del chico comentó a través de Twitter que el defensor de River sonrió y le dio una palmada en la espalda al nene que lo cruzó de casualidad en el barrio de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires.

El tweet sobre la actitud de Javier Pinola que se hizo viral esta semana.

Según el testimonio de Javier Pinola, esa conducta humana está en su naturaleza: “Vivimos en una sociedad tan enferma en la que el partido tiene que ser de vida o muerte que no entra en mí. Yo me preparo toda la semana para ganarle al rival que tengo el fin de semana, pero una vez que termina el partido somos personas y creo que el respeto tiene que estar ante todo. Si el chico se pasa de la raya, que me falta el respeto, sigo de largo, no me paro. No es normal que te falten el respeto. En la calle, en tu vida privada, donde sea. ¿Pero qué hacés? Te tenés que callar porque puede pasar lo contrario, se viraliza que yo le conteste a alguien...”.

El ex futbolista del Nürnberg de la Bundesliga explicó que, como integrante de un club tan prestigioso como River Plate, tiene que representar los valores de la institución también fuera de la cancha. “Sabiendo que uno está representando a un club tan grande tiene que mostrar unos valores. Si uno es jugador de River, tiene que ser jugador las 24 horas, para el respeto, para la buena predisposición”, analizó.

"Si uno es jugador de River, tiene que ser jugador las 24 horas", dijo Javier Pinola. (Foto: Getty Images)

Al ser consultado sobre cómo se vivía el fanatismo durante sus años en Europa y si siempre suele reaccionar de la misma manera, Javier Pinola comentó que suele empatizar con los niños porque entiende que el más mínimo gesto puede significar mucho para ellos.

“El argentino es muy efusivo, quiere las cosas ya. En Alemania, si estábamos comiendo, me esperaban a que terminara. Siempre con respeto. Acá me ha pasado que vas a comer con tu familia y en el medio de la comida vienen y te sacan una foto... Por ahí a muchos les molesta porque estás teniendo un momento íntimo con la familia, pero yo al menos estuve del otro lado cuando era chiquito, era fanático de los jugadores y veía uno y quería una foto. Yo también fui así. Entonces creo que uno tiene que volver a eso, ponerse en ese lugar. Por ahí a un chico con una foto los estás haciendo muy feliz, es un momento único”, reflexionó.

