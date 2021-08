Con Boca a un punto del fondo de la tabla, todas las miradas se posan sobre Miguel Ángel Russo y su continuidad en el club

Miguel Ángel Russo (REUTERS)

La continuidad de Miguel Ángel Russo al frente de Boca pende de un hilo luego de la derrota del pasado domingo que sumió al equipo en una de las peores rachas de la historia.

Con apenas 4 puntos sobre 18 en juego, el Xeneize se encuentra a un punto del fondo de la tabla de posiciones; por debajo solo aparecen Rosario Central y Vélez, con tres unidades. Con estas estadísticas, el equipo igualó su peor racha histórica (la de 1957) y acumula 10 encuentros oficiales sin victorias. Este comienzo atípico en la Liga Profesional de Fútbol, marcado por los cuatro empates y las dos derrotas en las seis fechas, profundizaron el desgaste que sufre el entrenador tras la polémica y conflictiva eliminación en la Copa Libertadores.

Luego de la derrota de este domingo frente a Estudiantes de La Plata, la jornada de ayer estuvo marcada por un clima de tensión e incertidumbre con respecto a la continuidad del entrenador. Incluso, diversos trascendidos que circularon hasta la noche de este lunes dan por hecho que Russo dejaría de ser el director técnico de Boca.

Fuentes de la institución le informaron a Agencia Télam que el Consejo de Fútbol -presidido por Juan Román Riquelme- “ya tomó la decisión”. “Se estaba esperando un gesto de Miguel, pero no se dio”, agregaron en relación a que en el club aguardaban que el entrenador presentara la renuncia. Pese a que tiene contrato hasta diciembre, Russo sería desvinculado en las próximas horas.

Sebastián Battaglia suena como reemplazante de Russo

Además circuló quién podría ser el reemplazante del DT de 65 años: Sebastián Battaglia. El ex volante central y actual entrenador de la reserva xeneize causó una buena impresión en los encuentros frente a Banfield y San Lorenzo que debió dirigir con juveniles debido a que el primer equipo y cuerpo técnico estuvieron aislados tras el escándalo en Brasil frente a Mineiro. Se haría cargo del plantel profesional al menos hasta diciembre .

La derrota frente a Estudiantes terminaría de cristalizar un final anunciado. En las últimas horas Riquelme y sus colaboradores directos, Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado, habrían tomado la decisión. Aun “no se sabe cuál será el comportamiento que asumirá el técnico”, en relación a la conducta que tendrá Russo con respecto a cobrar la totalidad del contrato firmado. Tampoco se sabe si el ex DT del Pincha, San Lorenzo y Racing, entre otros equipos, asistirá a la práctica de este martes convocada para las 9.30 de la mañana.

Resta la resolución oficial. Ayer el presidente de la institución de La Ribera, Jorge Amor Ameal, apoyó la continuidad de Russo. Voceros del club ratificaron que Ameal quiere que siga al frente del primer equipo, “hasta hubo un llamado telefónico expresando el respaldo”, se informó.

La crisis en Boca escaló al punto tal que opinó al respecto el ex presidente de la Nación y del Xeneize, Mauricio Macri. En declaraciones a Todo Noticias, el ex mandatario responsabilizó a la dirigencia, al cuerpo técnico y a los futbolistas por la situación actual: “Cuando se pierde, la culpa es de todos”. “Nada arranca bien si la dirigencia no tiene ideas claras, convicción y firmeza para llevarlos adelante”, cargó Macri, quien agregó que “Boca era un club ordenado y con el cambio de conducción aparecieron muchos ruidos”.

Luego de seis jornadas del presente torneo, el conjunto azul y oro perdió cuatro partidos e igualó dos. Tomando diez partidos seguidos a nivel nacional, el elenco de La Ribera lleva en la actualidad su segunda peor racha sin triunfos. La primera fue en 1957 con 6 empates y 4 derrotas y en 2021 lleva siete igualdades y 3 caídas.

Además, Boca Juniors está undécimo en la tabla anual donde los primeros tres clasificarán a la Copa Libertadores 2022, con la salvedad que en la cima figura Colón de Santa Fe, que ya logró su pasaje por quedarse con la última Copa de la Liga. La alternativa para ingresar al principal certamen continental es obtener la Copa Argentina. En la Libertadores 2021 fue eliminado por el Atlético Mineiro en un marco de polémica por dos goles anulados, uno en cada partido de la serie, y el escándalo con los incidentes tras la revancha que se jugó en Brasil.

Bajo la conducción de Miguel Ángel Russo, en 2007 Boca Juniors logró su última Libertadores. Retornó en 2020 y alcanzó la Superliga 2019/2020, cuya mayor cantidad de partidos estuvo a cargo Gustavo Alfaro. Luego se quedó con la Copa Diego Armando Maradona. Las próximas horas son claves para su continuidad. Por lo pronto, el equipo comenzará a prepararse hoy para medirse el sábado a las 20.15 con Patronato de Paraná, en la Bombonera, por la séptima fecha del torneo.

