Macri le contestó a D’Onofrio: “River ganó más que nunca conmigo como Presidente”

Otros tiempos. Macri, Angelici y Donofrio juntos

El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, apuntó esta semana contra Mauricio Macri. Según declaró, su equipo “sufrió” los cuatro años durante los cuales Juntos por el Cambio estuvo en el poder. “El poder estaba de un solo lado y corríamos con desventaja”, repitió.

El ex jefe de Estado le respondió este jueves. En declaraciones a radio Mitre de Córdoba, aseguró: “ No sé por qué dice eso, River ganó más que nunca conmigo como Presidente, fue una tortura ”.

Y continuó en diálogo: “ Muchas veces no entiendo las cosas que dice D’Onofrio, no son muy transparentes las cosas que dice ”.

Macri es un reconocido hincha de Boca. Fue presidente del xeneize en la época dorada durante la cual se conquistaron 4 libertadores y dos copas intercontinentales, entre otros torneos. Con Macri como jefe de Estado, River ganó uno de los títulos más importantes de su historia: venció a Boca en la final de la Libertadores en una final disputada en Madrid.

D'Onofrio criticó a Macri (Foto: Nicolás Stulberg)

Esta contestación se dio en el marco de las declaraciones políticas que emitió D’Onofrio en las últimas horas. La máxima autoridad del Millonario reconoció que dejará su cargo en el club de Núñez tras las elecciones de este año, a pesar de que podía aspirar al puesto de vicepresidente luego de permanecer ocho años en la silla principal de la directiva. Sin embargo, optará por dar un paso al costado y abrió la puerta a sus aspiraciones políticas a nivel nacional.

“Sí, claro, sería un honor para cualquier ciudadano”, reconoció cuando el preguntaron en el programa F90 sobre su deseo de ser presidente de Argentina. Más allá de que aclaró que estaba enfocado en resolver el delicado cuadro sanitario que vive el plantel de River, D’Onofrio también reflexionó sobre su mandato y allí le dejó un mensaje a Macri.

“Me hubiera gustado tener a un Presidente de la República de River. Dos cosas me hubieran gustado en realidad. Primero, tenerlo a Menem de Presidente, porque tener a un Presidente de River sería extraordinario. Me tocó uno de Boca, así que era difícil mi camino”, fue una de las críticas contra el ex jefe de Estado.

El directivo de fútbol de 72 años aseguró que sufrió “desventajas” durante su estadía como presidente, pero evitó dar mayores detalles: “Fueron varias, pero no es para hoy, en su momento las vamos a hablar”.

Con él al mando, River vivió –y vive– uno de los momentos más importantes de su historia a nivel títulos. Independientemente de esta situación, D’Onofrio debió afrontar dos situaciones complejas en lo que al Superclásico con Boca respecta: la suspensión tras el gas pimienta y la final de la Libertadores en Madrid luego de la agresión al micro de los jugadores del Xeneize.

En aquella definición del 2018, Macri pidió “mostrar nuestra madurez” como sociedad, pero tras los conflictos que obligaron a suspender el juego aseguró: “Nos abochorna a todos los argentinos”.

El ex Presidente de la Nación comenzó su carrera política en Boca durante 1995, cuando triunfó en las elecciones e inició un período fructífero para el fútbol profesional de esa entidad que contó con algunas complicaciones durante algunas temporadas pero se cimentó a partir de 1998 cuando desembarcó Carlos Bianchi en el banco de suplentes de la Bombonera. En diciembre del 2007 dejó el cargo de manera provisoria, pero debió reasumir meses más tarde por una complicación en los comicios del club. Finalmente, dejó de manera definitiva el puesto principal del Xeneize a mediados del 2008 más allá de que siempre siguió de cerca la vida política de la institución y se mostró en sintonía con el por entonces presidente Daniel Angelici.

SEGUIR LEYENDO: