El homenaje a Diego Maradona en el juicio oral a Cristina Kirchner por la obra pública

El abogado Paruolo y su homenaje a Maradona

Ni la solemnidad del Poder Judicial impidió que Diego Maradona sea homenajeado. Ocurrió hoy en la audiencia del juicio oral por las presuntas irregularidades en la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez y en la que está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien el jueves pasado estuvo en el velatorio del ex jugador de fútbol.

El homenaje lo hizo el abogado Federico Paruolo con una camiseta con la cara del Maradona del mundial de México 86 y la leyenda “Unidad básica Diego Armando Maradona” . “Me parecía que algo había que hacer para recordarlo. Particularmente a mí la figura de Maradona me representa como comandante de las batallas de una guerra que los que estamos de este lado de la pelea damos por perdidas pero que damos igual desde la militancia porque las consideramos justas”, le dijo Paruolo a Infobae.

La remera se la regalaron a Paruolo en la unidad básica del barrio Rivadavia, cerca de la villa 1-11-14, en Flores, que lleva el nombre de Diego. “Son gente con la que colaboro y hace unos meses inauguraron un mural de Diego”, explicó el abogado, hincha de Independiente y que en el juicio de la obra pública defiende a Nelson Periotti, ex director de Vialidad Nacional durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

“Como futbolista Maradona fue como lejos lo mejor que tuvimos. Trascendió notablemente y podría haberse quedado como impoluto en ese lugar y no dar las peleas que dio contra los poderes. Pero las dio y por eso quise homenajearlo” , cuenta Paruolo.

La remera que llevó el abogado a la audiencia

Desde principios de agosto el juicio se hace por videoconferencia por la pandemia del coronavirus. Los lunes y martes -los días de audiencia- cerca de las nueve de la mañana se habilita el sistema de la plataforma Zoom para que los abogados y el resto de las partes se conecten. Cuando Paruolo apareció en el sistema desde su estudio lo hizo la camiseta de Maradona detrás suyo, lo que generó el comentario de otros de sus colegas. La tuvo hasta la finalización de la audiencia.

-La justicia es un lugar muy formal. ¿Dudó en algún momento de hacerlo o pensó cómo podían reaccionar los jueces? - le preguntó Infobae.

-No dude porque particularmente me importa poco. He ido a indagatorias al juzgado de Claudio Bonadio con la remera de Evita.

-Si el juicio hubiera sido en tribunales también llevaba la remera

-Iba con la remera puesta

Esta no es la primera vez que el abogado tiene un gesto en el juicio que trasciende. Paruolo llevó a la segunda audiencia -en mayo de la año pasado- el libro “Sinceramente” de Cristina Kirchner -quien no está en las audiencias y en esta etapa no tiene la obligación de hacerlo- y lo tuvo su escritorio y por momentos lo leyó y le señalaba fragmentos a su defendido Periotti con quien los comentaba.

La audiencia virtual del homenaje a Maradona

El juicio es por las presuntas irregularidades en la concesión de 52 obras públicas que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recibieron las empresas de Báez para la provincia de Santa Cruz. Está a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, y comenzó en mayo del año pasado en los tribunales de Comodoro Py. Se suspendió en marzo por la pandemia del coronavirus y se reinició de manera virtual en agosto.

Los acusados son 13. Además de Cristina Kirchner, Báez y Periotti están imputados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de Vialidad Nacional y de la provincia de Santa Cruz. El juicio se encuentra en la etapa de declaración de testigos.

