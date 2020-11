Sebastián Sosa, el héroe de Independiente: el penal a los 95 minutos que salvó a su equipo y el presagio que se hizo viral

Sebastián Sosa atajó un penal ante Colón

Independiente realizó una importante depuración dentro de su plantel, tras la salida de jugadores como Cecilio Domínguez, Braian Romero, Gonzalo Verón, Gastón Silva, Leandro Fernández, Juan Sánchez Miño y Martín Campaña. El arquero uruguayo, figura y referente dentro del equipo, parecía ser una pieza casi imposible de reemplazar. Sin embargo, en pocos partidos, su coterráneo Sebastián Sosa ya se ganó el corazón del hincha.

El ex Boca y Vélez, de último paso por el Mazatlán FC de la Liga MX, viene siendo clave en todas las presentaciones del equipo conducido por Lucas Pusineri. El 1 fue determinante en la Segunda Fase de la Copa Sudamericana ante Atlético Tucumán (en octavos de final chocará ante Fénix de Uruguay) y en la victoria contra Central Córdoba de Santiago del Estero en condición de visitante por la primera fecha de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional.

El vaticinio de Sebastián Sosa

El partido de ayer ante Colón, por el torneo local, no fue la excepción. Sosa nuevamente se puso el traje de héroe para empatar 1 a 1 y mantenerse en lo más alto de su grupo junto al Sabalero (los santiagueños y Defensa y Justicia poseen una unidad).

Lucas Rodríguez, con una exquisita palomita, marcó la partida en el marcador en el minuto 89. Sin embargo, a los 95, Silvio Trucco no lo dudó y marcó un penal a favor de los santafesinos por una mano dentro del área. Emanuel Olivera fue el encargado de hacerse con la pena máxima. Cuando todo parecía perdido, el portero uruguayo contuvo el disparo y, tras una rápida reacción, también evitó el peligro en el rebote.

Esta jugada rápidamente se volvió viral en las redes sociales, ya que la mayoría de los simpatizantes del Rojo recordaron el impactante vaticinio que hizo el charrúa durante una entrevista con ESPN. “El primer penal que tengamos en contra lo voy a atajar, no tengo ninguna duda” , había sentenciado con firmeza.

Sebastián Sosa, nuevamente figura de Independiente (Foto NA)

El arquero también fue noticia durante su llegada al Rojo por el impactante tatuaje de un León que se hizo detrás de su cabeza. “Tuve el COVID en julio y a finales de agosto se me empezó a caer el pelo demasiado. Una caída muy abrupta. Era deshinchar y quedarme con los mechones en la mano. Y de todo el cuerpo, no solo de la cabeza. Las cejas, pestañas, todo. Después, averiguando, supe que era una secuela del COVID. Me quedaban algunos pocos pelos parados nomás, los de la crestita ya no estaban. Entonces decidí raparme. Siempre dije que que me quería hacer un tatuaje y como me gusta el tema de los leones, le dije a mi señora que me iba a hacer uno atrás. ‘Y bueno, dale, si querés y te bancás el dolor...’”, reveló.

