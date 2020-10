“Se me tildó de conflictivo”: Bertolo estalló tras ser separado del plantel de Banfield y habló sobre el tenso cruce con el entrenador FOTO NA

Luego de que se confirmara la vuelta oficial del fútbol de Primera División y que la AFA junto a la Liga Profesional de Fútbol hayan efectuado el sorteo del campeonato, los equipos se encuentran en el sprint final de la pretemporada de cara al inicio del campeonato, pactado para el próximo 30 de octubre. Sin embargo, a pocos días del comienzo en el Club Atlético Banfield se vivió un tenso cruce entre Nicolás Bertolo y el flamante entrenador Javier Sangunetti, por el que el jugador fue separado del plantel.

“Es una situación que no esperaba. Se me separó del plantel, se me tildó de conflictivo, de mal compañero, quería dar mi palabra…. Tratando de buscar las palabras justas para decir por qué me toca estar viviendo esta situación que no merezco”, fue el descargo que emitió el cordobés, en diálogo con TyC Sports, para explicar el motivo por el que no se entrena con el plantel profesional desde comienzos de octubre.

Según pudo averiguar Infobae, el conflicto inició a fines de septiembre cuando el mediapunta de 34 años discutió de manera desmedida con el arquero Mauricio Arboleda en una de las prácticas en el predio de Luis Guillón y el cuerpo técnico decidió mandarlo al vestuario. “Luego de esa situación, Bertolo se mostró arrepentido y convencimos a los entrenadores para que se reincorpore al grupo, pero a los diez días tuvo una nueva pelea con el Archu”, detalló un dirigente de la entidad del Sur.

Sanguinetti tomó la decisión de no contar más con el jugador y desde el club le buscarán una salida

El ex Boca tuvo un momento de fastidio durante una práctica de fútbol y pateó una pelota afuera de las instalaciones a modo de bronca. Cuando el DT le recriminó su accionar, el futbolista repitió el mismo con tres balones más, hecho por el que desde la cúpula del plantel decidieron separarlo y relegarlo a la Reserva.

"Si se va a enojar porque pateo una pelota o un cono, no lo voy a tolerar, me conoce desde hace mucho tiempo. En un momento de calentura, un entrenador tiene que tener muñeca y saber cómo se tiene que dirigir a cada jugador”, opinó Bertolo sobre la situación.

Desde la comisión directiva le aseguraron a este medio que la medida tomada con el atacante “es inamovible” y buscarán la manera de solucionarlo de la mejor manera posible. Este martes por la mañana, Nico se reunió con un grupo de dirigentes para resolver su futuro. Se habla de una salida a préstamo (clubes como Gimnasia de La Plata o Huracán estarían interesados en incorporarlo) y que en un tiempo no muy lejano pueda regresar limando asperezas.

“Está mal por lo sucedido, sabe que sus reacciones de calentón le juegan en contra, pero es un gran jugador. Ojalá que termine todo de la mejor forma”, concluyó la fuente.

De esta manera, la baja de Bertolo será la número 12 en el Taladro. A la salida de Julio Falcioni como estratega en junio, se le sumaron las de Renato Civelli, Esteban Conde, Matías Moya, Sebastián Dubarbier, Junior Arias y Reinaldo Lenis, quienes no renovaron su vínculo; mientras que a Daniel Osvaldo, Nery Leyes y Pablo Velázquez se les rescindió el contrato. El arquero Facundo Cambeses fue cedido a préstamo al Globo.

