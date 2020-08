Chino Maidana reveló detalles de su encuentro con Cristina Kirchner en el Senado: “Es una guerrera”

"Dos potencias se saludan, dijo Gatica a Perón, usted como presidente y yo como boxeador. 💪🏻🥊🙏", fue el mensaje que escribió en Instagram el Chino Maidana junto a la foto con Cristina Fernández de Kirchner en el Senado (@chinomaidana.1)

Chino Maidana fue noticia el último viernes por una foto viral con Cristina Fernández de Kirchner. El ex doble campeón mundial de boxeo estuvo presente en el Senado, instantes previos al comienzo de la votación por la reforma judicial.

“Surgió nomás, no es que lo venía preparando ni nada”, contó el oriundo de Margarita a Infobae. “Siempre es bueno poder juntarse con gente del Gobierno porque es importante para lo que uno busca, que es poder ayudar con el boxeo a los pibes”, continuó el Chino, quien impulsa estos temas sociales mediante su empresa Chino Maidana Promotion.

“Yo quería volver a verla a Cristina, fue la tercera vez que me encontré con ella. La verdad es que la admiro muchísimo, para mí es una guerrera”, afirmó Maidana de 37 años. La foto con la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado se viralizó y generó opiniones encontradas.

Esto no lo preocupa al Chino. “La verdad no me interesa ni me importa lo que diga la gente porque yo sé muy bien lo que hago y cómo pienso. Si bien es importante, yo no me meto en política... no me interesa la política ni ningún partido. Yo estoy con ellos, porque uno busca que nos den una mano en lo que estamos haciendo y todo lo que tenemos planeado para los chicos y la juventud”.

La empresa CMP, que cuenta con el tres veces campeón del mundo de kick boxing Jorge Acero Cali al frente de la franquicia, además de captar boxeadores consagrados que quieran sumarse al proyecto o jóvenes promesas, funciona como un bien social para que los chicos no incurran en el delito y en la droga. “El objetivo es que puedan encontrar en el deporte una manera de salir adelante. Por eso es importante que el Gobierno y algunos amigos que tenemos nos apoyen y nos den una mano en todo lo que queremos hacer con el boxeo”, afirmó.

Chino Maidana reconoció que “nunca había ido al Senado” y que le pareció “sorprendente” cuando hizo una breve recorrida, “una especie de tour”, horas antes de que se debatiera la reforma judicial, que ya tiene media sanción y que ahora enfrentará una negociación ajustada en Diputados.

La foto que compartió el Chino Maidana en el Senado (@chinomaidana.1)

“Con Cristina no hablamos mucho, fue más que nada la foto. La respeto mucho”, reveló sobre su encuentro con la ex mandataria. “Yo no estuve bien con el otro Gobierno, pensé que iba a cambiar muchas cosas pero con mi empresa de combustibles casi me fundo. Siento que este Gobierno está más cerca de la gente, el peronismo siempre fue del pueblo”, aseguró Maidana quien nunca negó ser Justicialista.

Sobre su posible vuelta, adelantó que “no hay muchas más novedades” que las que se conocen, pero sí hizo una aclaración: “Si vuelvo será a lo grande: en Las Vegas, Estados Unidos”. El adelanto coincide con lo que informó en este medio sobre las tratativas para una pelea en la meca del boxeo. “Mi hermano (TNT Maidana) sí peleará por un título de la AMB en Argentina. Esto lo vamos a confirmar en breve”, agregó.

Para terminar, ante la consulta de por qué Cristina Fernández de Kirchner le genera tanta admiración, el Chino concluyó: “Es realmente a quien más admiro, por eso no busqué sacarme una foto con (Alberto) Fernández. Me gusta como es porque la quisieron meter presa y nunca pudieron. Me parece una mujer muy valiente y me genera mucha admiración. Para mí es una guerrera”.

-¿Serías capaz de tatuártela?

-¿Por qué no? No lo descartó.

