Juanfer Quintero, cada vez más cerca de dejar River para ir al fútbol de China

Juan Fernando Quintero, cada vez más cerca del fútbol chino (Foto NA)

Todo hace indicar que Juan Fernando Quintero, autor de uno de los goles más importantes en la historia de la institución (ante Boca en la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu), está viviendo sus últimas horas en River.

Los indicios que el mediocampista colombiano dio en redes sociales en los últimos días, sumado a las tajantes declaraciones del Tino Asprilla, estarían próximos a cristalizarse luego de la reunión que mantuvieron ayer mandatarios de la entidad millonaria con el representante del ex Porto de Portugal.

Aunque desde el club prefieren la cautela y recalcan que la transferencia no es oficial, desde el entorno del jugador son optimistas tras limar algunas diferencias. No obstante, aún no llegaron a un acuerdo en los números finales, por lo que todo se definirá en los próximos días de la semana que viene (en Núñez pretenden recibir entre 9 y 10 millones de dólares).

Vale destacar que esta no es la primera vez que el Shenzhen FC de China quiere contar con los servicios de Juanfer. En su momento el colombiano prefirió seguir en el fútbol argentino, motivado por el discurso de Marceo Gallardo. Sin embargo, la importante oferta económica que le puso sobre la mesa el combinado asiático al mediocampista le hizo cambiar de parecer en esta ocasión (estaría cerca de percibir el valor tope estipulado por la Asociación China de Fútbol para los jugadores extranjeros).

El Shenzhen FC, que acaba de contratar al español Jordi Cruyff como director técnico para reemplazar al italiano Roberto Donadoni, se encuentra actualmente en la Primera División de China. En su último juego le ganó por 3 a 2 al Dailan Pro, lo que le permitió cortar una racha de cuatro derrotas de manera consecutiva y ubicarse en la sexta colocación de su zona, producto de seis unidades. En el equipo juega su compatriota Harold Preciado.

Están lejos en los números por Jorge Carrascal (REUTERS/Agustin Marcarian)

Durante este encuentro también se volvió a mencionar la posibilidad de transferir a Jorge Carrascal al fútbol ruso (el colombiano tiene el mismo representante que Juanfer Quintero), sin embargo esta chance hoy no está cerca de concretarse. Desde el entorno del fantasista mediocampista reconocen que hoy están “lejos en los números”.

No obstante, en las próximas horas Marcelo Gallardo también sufrirá otras bajas, aunque no tan rimbombantes como las mencionadas anteriormente. Defensa y Justicia se encuentra negociando el préstamo de dos jóvenes de la cantera millonaria: Franco Paredes y Enzo Fernández.

Vale destacar que en el plantel del Halcón, dirigido por Hernán Crespo, se encuentran el defensor central David Martínez (surgió de Núñez pero los de Florencio Varela acordaron comprar la mitad de su ficha en una cifra cercana a los 900 mil dólares) y el lateral Nahuel Gallardo, hijo de Marcelo (está a préstamo hasta diciembre).

Paredes, que comenzó la pretemporada en el River Camp bajo las órdenes del Muñeco, pasaría a préstamo hasta diciembre de 2021 con una opción de compra que aún no se definió. Enzo Fernández, por su parte, iría cedido, pero sin opción de compra. Tanto el defensor como el volante debutaron oficialmente en la Primera de River en la derrota por 3 a 0 ante Liga de Quito en Ecuador.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El Tino Asprilla aseguró que Juan Fernando Quintero le contó que se irá de River

Juanfer Quintero presiona a River por una transferencia y dejó una sutil burla para Boca en las redes

Alerta en River: llegó una importante oferta del exterior por Juan Fernando Quintero