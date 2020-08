Oscar Ruggeri reveló al aire la “teoría del carnicero” y el video se hizo viral

Ruggeri habla de su teoría de los carniceros

El carácter de Oscar Ruggeri como panelista es un fiel reflejo del que tuvo como jugador a lo largo de su carrera. Es así que el Cabezón no le importa la opinión ajena y dice lo que cree sin pelos en la lengua, desde una fuerte crítica a la clase política -como hizo esta semana- o alguna ocurrencia divertida. Esta vez, sorprendió a sus compañeros de programa y a los televidentes con la particular “teoría del carnicero”.

Como es de costumbre en el ciclo de 90 Minutos, de Fox Sports, el conductor Sebastián Vignolo le da espacio al campeón del mundo de 1986 para que opine de fútbol pero también para que entretenga a los televidentes con sus anécdotas y personalidad característica. “¿Cuál es tu teoría de los carniceros, Oscar?”, fue el disparador que propuso el periodista ante la risa del resto del panel.

“¿Quién no la tiene? Pasa que a vos (te conocen) por la caripela, pero si va alguien que no lo conocen y pide un kilo de asado, se lo dan de ahí abajo, donde está la vitrina. Pim, un kilito adentro y después lo masticás cinco horas seguidas”, fue la primera intervención del ex zaguero de 58 años, casi como si se tratase de una lección.

Luego, continuó: “Vos tenés que conocer al carnicero y correrte para un costado. ¿Y ahí el carnicero qué hace? En vez de agarrar las que tiene ahí abajo, se va adentro de la cámara y tac tac, te dan una tirita que después le sacás el huesito”.

Fue ahí que con la intención de reforzar su hipótesis, el Cabezón argumentó que los cortes de carne que están exhibidos a la vista en cualquier carnicería son de menor calidad que aquellos que están detrás en las cámaras frigoríficas. “Las que tienen en el mostrador son para la popular. Olvidate, la tienen guardada atrás la mejor. Si no la venden, después se la van llevando ellos a la casa”, señaló.

“Yo pensé que la que tenían en exposición era la mejor”, fue la respuesta irónica de Vignolo para que su interlocutor se siga explayando. “Ja. Cuando van a la cámara, comés bien. Olvidate. Si te agarran del mostrador, preparate y sacá turno en el dentista. Se te caen todos los dientes”, concluyó ante las carcajadas del resto de sus compañeros.

Seguí leyendo:

Oscar Ruggeri explotó contra la inseguridad y la clase política: “Están matando a los pibes, violan a las pibas, ¡déjense de joder!”