El Tino Asprilla aseguró que Juan Fernando Quintero le contó que se irá de River

"Quintero me dijo que se va de River", afirmó el Tino Asprilla

El futuro de Juan Fernando Quintero, autor de uno de los goles más importantes en la historia de River, mantiene en vilo tanto a Marcelo Gallardo como a los dirigentes e hinchas del elenco millonario. El Shenzhen FC de China está decidido en hacerse con los servicios del mediocampista colombiano y, según confesó Faustino Tino Asprilla, en cuestión de horas el ex Porto armaría las maletas y se despediría de Argentina.

La ex figura de la Selección de Colombia en los ’90, en diálogo con el programa Blog Deportivo de Blu Radio, develó detalles de una charla íntima que mantuvo con el volante zurdo del club de Núñez. “Juanfer se va el viernes para Miami de vacaciones, no va a entrenar más en River. Yo hablé con él. Anoche hablé con él, me llamó en una videollamada y estuvimos hablando una hora”, esas palabras que emitió el ex el Parma de Italia y Newcastle de Inglaterra retumbaron con fuerza en los pasillos del Monumental.

“Me dijo que iba a hablar hoy con el técnico para pedirle que lo dejara ir, que él se iba de vacaciones. Es más, el contrato con China ya se lo empezaron a pagar”, redobló la apuesta Asprilla.

El Tino, que tuvo un breve paso por el fútbol argentino en 2004 al vestir la camiseta de Estudiantes de La Plata, explicó que la propuesta del Shenzhen FC corre con ventaja con respecto a los otros clubes que se mostraron interesados en contratarlo. “Lo de Qatar o Arabia ni lo miró. Él va a China porque él es muy amigo del dueño de ese equipo, y él lo llamó. Ya en el 2018, creo, ese equipo lo quería, pero no se quiso ir por el amor de la camiseta y por quedarse ahí, pero hace dos años que vienen detrás de él. Él dice que esta vez sí se va a ir”, comentó. Ese año Quintero disputó el Mundial de Rusia, en el que quedó eliminado por penales ante Inglaterra en octavos de final (fue titular en las cuatro presentaciones y marcó un gol -en la derrota contra Japón-).

Juan Fernando Quintero trabajó con normalidad bajo las órdenes de Marcelo Gallardo en el River Camp (Foto NA)

El Shenzhen FC, que acaba de contratar al español Jordi Cruyff como director técnico para reemplazar al italiano Roberto Donadoni, se encuentra actualmente en la Primera División de China. Hoy le ganó por 3 a 2 al Dailan Pro, lo que le permitió cortar una racha de cuatro derrotas de manera consecutiva y ubicarse en la sexta colocación de su zona, producto de seis unidades. En el equipo juega su compatriota Harold Preciado.

Por lo pronto, esta mañana el mediocampista colombiano dijo presente en el River Camp y entrenó a la par de sus compañeros bajo las órdenes de Marcelo Gallardo pensando en el duelo del próximo 17 de septiembre ante San Pablo en Brasil.

SEGUÍ LEYENDO:

Una semana dentro de una “burbuja”: el plan de River para llegar en condiciones a la Copa Libertadores

River extendió el contrato de una de sus principales joyas con una importante cláusula de rescisión

Confirmado: River hará de local en el estadio de Independiente por la Copa Libertadores