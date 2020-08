Un integrante de la Generación Dorada quiso comprar una camiseta que usó por Internet: la divertida e inesperada negociación

Juan Gutiérrez ganó la medalla de bronce con la selección argentina de básquet (AFP PHOTO/Walter Astrada)

Una divertida situación relató el integrante de la Generación Dorada Juan Pipa Gutiérrez en su cuenta de Twitter. El ex basquetbolista de la selección argentina se topó con una publicación en un sitio de internet en la que se vende una camiseta suya de su etapa en Obras Basket, donde vivió tres ciclos (de 2001 a 2004, de 2010 a 2013 y de 2014 a 2016). Allí ganó la Liga Sudamericana en 2012

El ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 publicó el gracioso diálogo que mantuvo con el vendedor de la prenda deportiva de su paso por la institución que tiene su estadio en la Avenida Libertador. El precio de su remera con la número 4 es de 2800 pesos. “Después les cuento como sigue la negociación/novela en la que intento comprar una camiseta mía que alguien vende”, prometió el deportista que jugó en Granada y Canarias en España.

La publicación que generó revuelo en redes sociales

“Qué descuento me harías por ser el dueño original? La quiero”, fue la hilarante frase con la que el Pipa inició la conversación con el vendedor del artículo. El usuario, sorprendido, le contestó: “No entiendo tu pregunta. ¿cómo dueño original?.

Gutiérrez le explicó que “esa camiseta la usé para jugar. No sé quién sos ni cómo llegó a tus manos pero si la vendés te la quiero comprar. No me quedó ninguna de esa temporada”. Dentro de esta inesperada negociación, el ex basquetbolista le comentó que “me merezco un 20 por ciento de descuento. Por 2500 la compro ya”. Sin embargo, las tratativas no llegaron a buen puerto.

El gracioso diálogo del Pipa Gutiérrez con el vendedor de su camiseta

Su relato generó un enorme revuelo en las redes sociales y provocó un inesperado final. El usuario @bernardobales le contestó al Pipa Gutiérrez con un print de la compra. “Imperdonable ese destrato. Avísame a dónde te la mando cuando me llegue. Es tuya Pipa. Regalo de Twitter”, le escribió Berni Balestra.

El basquetbolista, asombrado por lo sucedido, le agradeció y le ofreció a esta persona canjearla por otra de su colección o pagarle el dinero que le costó. “¡Mi héroe! Cuando la tengas, te la compro o te la cambio mano a mano por otra de mi colección”, comentó el interno.

El “héroe” de esta historia se mantuvo firme en su postura de devolverle la camiseta por nada a cambio al ex jugador de la Selección: “No, Pipa querido. Este es un gesto por tantas alegrías que nos dieron. Es un regalo y no quiero nada a cambio. Abrazo enorme”.

Sin embargo, esta historia tuvo otro capítulo. El vendedor tomó dimensión de lo sucedido y se ofreció a brindarle un descuento de mil pesos al comprador, siempre y cuando le de esa remera al Pipa Gutiérrez.

Todo hace indicar que la “novela” tendrá un final feliz.

