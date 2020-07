El llamativo look de Ricardo Centurión que fue furor en las redes

Ricardo Centurión causó furor en las redes sociales luego de dar a conocer su nuevo look. El futbolista de Vélez aprovechó la reapertura de las peluquerías y barberías, bajo protocolo por el Covid-19, y compartió en su cuenta de Instagram el nuevo corte y color de cabello.

El delantero de 27 años sorprendió con un color platinado y pelo bien al raz. “Corte piola corte de el crack @98sbarbershop”, escribió en su cuenta de la red social Ricky.

El peluquero Diego López también publicó una foto del ex futbolista de Racing que fue transferido al Fortín, donde estuvo a préstamo el último semestre. El cuadro de Liniers le compró el 40 por ciento de su ficha en poco más de un millón y medio de dólares.

“Vamos a comprar el 40% de Centurión y tenemos la opción de ampliar el porcentaje de esa compra más adelante. En esto tiene que ver mucho el jugador, que se sintió cómodo y para nosotros es un orgullo que nos haya elegido”, aseguró Sergio Rapisarda, el presidente del Fortín, en diálogo con Radio La Red. Rapisarda contó que le hicieron un contrato por tres años.

Centurión, de 27 años, era el verdadero centro de disputa de un mercado de pases matizado por la pandemia del coronavirus. Además de la institución de Liniers, al delantero también lo buscaron Boca Juniors y San Lorenzo, entre otros. Pero Vélez, equipo en que el Centurión venía jugando a préstamo, dio un paso adelante con una comunicación telefónica entre Rapisarda, y su par de Racing, Víctor Blanco. Allí sentaron las bases del acuerdo. ”Con Blanco tenemos buena relación y sabe de qué manera nos manejamos. Hicimos un buen acuerdo”, contó el titular velezano. Centurión, talentoso y polémico, jugó en Racing, Genoa (Italia), Sao Paulo (Brasil), Boca Juniors y Atlético San Luis (México).

(Reuters)

Horas después, Centurión reconoció los contactos con el Xeneize y dejó una frase polémica: “Cuando pedía que llamaran a mi agente, en Boca la pateaban para el córner”. El futbolista deslizó críticas porque no hubo avances cuando solicitó que se comunicaran con su representante. “Marcelo Delgado se comunicó en estos días, pero nadie lo quería hacer con mi representante (Junior Mazzoni). Cuando pedía que llamaran a mi agente la pateaban para el córner. Con todas las cosas que me pasaron yo no me voy a cortar solo”, indicó Centurión en diálogo con TyC Sports.

”No tengo bronca, siempre dije que si no se daba lo de Boca era porque no era mi momento. El día de mañana se verá si jugaré en Boca. Nunca le cierro las puertas, pero la realidad nunca se termina de hacer el esfuerzo para tenerme”, indicó Centurión, quien finalmente renovó contrato con el club de Liniers. ”Siempre cuando se habla de Boca es por el hincha de Boca, me dan mucho cariño y yo me identifiqué mucho con la camiseta, pero hoy me debo a Vélez y voy a dejar todo por esta camiseta”, agregó “Ricky”. El ex Racing reconoció que Fernando Gago, ex compañero en Boca, influyó para que se quede en el club de Liniers. ”Ojalá estemos juntos los dos y tiremos la soga los dos para el mismo lado porque hay un lindo grupo”, apuntó Centurión.

SEGUÍ LEYENDO:

El boliche que Ronaldinho tenía en su casa, el increíble don de Ronaldo y los futbolistas brasileños más fiesteros: las revelaciones de Zé Roberto

Boca fijó su postura: “El cuerpo técnico y el plantel ven como una necesidad imperiosa volver a los entrenamientos”

Russo habló de su relación con Riquelme, el resurgimiento de Tevez y el sueño de conquistar la Libertadores otra vez

Boca hizo una oferta millonaria por una promesa de la Selección preolímpica